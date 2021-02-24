***SAFKR* *BRKSN* *ERBOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SAFKR******BRKSN******ERBOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BRKSN, ERBOS, SAFKR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Cem ERKAN (28669287) isimli yatırımcının Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.(BRKSN.E), Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.(ERBOS.E) ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR.E) payları piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/02/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 24/08/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912372BIST