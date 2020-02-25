***SAFKR* *EUKYO* *HDFGS* *IHEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
25.02.2020 14:26
***SAFKR******EUKYO******HDFGS******IHEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [EUKYO, HDFGS, IHEVA, SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
EURO KAPITAL YAT. ORT. 74 26/02/2020
HEDEF GIRISIM 78 26/02/2020
IHLAS EV ALETLERI 46 26/02/2020
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 48 26/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821436
BIST
18:00114.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -196,52
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:006,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:006,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
18:00325,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,78
|Açılış
|: 325,39
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.447.835
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.386.509
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,80
|27.532.380
|% 15,37
|
|BURCE
|7,07
|3.773.545
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.162.106
|% 14,80
|
|TURGG
|49,26
|5.109.349
|% -6,88
|
|JANTS
|60,50
|9.627.903
|% -6,64
|
|TKNSA
|7,27
|104.980.769
|% -6,56
|
|GYHOL
|24,10
|1.374.203
|% -6,23
|
|SAFKR
|3,49
|1.839.149
|% -4,12
|
|THYAO
|13,54
|3.311.746.672
|% -2,31
|
|ASELS
|29,08
|1.400.556.703
|% 1,61
|
|KARSN
|1,94
|705.876.950
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,83
|655.471.377
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|454.464.939
|% 0,46
|
|KARSN
|1,94
|705.876.950
|% 4,30
|
|THYAO
|13,54
|3.311.746.672
|% -2,31
|
|KRDMD
|2,83
|655.471.377
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|268.370.247
|% 5,65
|
|ODAS
|2,19
|454.464.939
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9338
|7,9736
|% 0,68
|
|Frank
|6,2438
|6,2815
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6288
|1,6370
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,03
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,38
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,49
|
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