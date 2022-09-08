***SAFKR* *FADE* *VKING*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SAFKR******FADE******VKING*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [FADE, SAFKR, VKING]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Bildirim İçeriğiAçıklamalara) Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret AŞ (FADE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.09.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad Soyad MKK Sicil NoEşref GÜNGÖR 28226350Hasan KAYACI 43619503Murtaza YİĞİT 13551123b) Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (VKING) ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, Twitter adlı sosyal medya platformu üzerinden VKING ve SAFKR paylarının fiyatlarıyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.09.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad Soyad MKK Sicil NoMurat ÖZDEMİR 44190430Yusuf ABDİOĞLU 33629342Karar 2022/47 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061790BIST