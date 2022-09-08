***SAFKR* *FADE* *VKING*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
08.09.2022 22:39
***SAFKR******FADE******VKING*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [FADE, SAFKR, VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
a) Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret AŞ (FADE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.09.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
Eşref GÜNGÖR 28226350
Hasan KAYACI 43619503
Murtaza YİĞİT 13551123
b) Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (VKING) ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, Twitter adlı sosyal medya platformu üzerinden VKING ve SAFKR paylarının fiyatlarıyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.09.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
Murat ÖZDEMİR 44190430
Yusuf ABDİOĞLU 33629342
Karar 2022/47 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061790
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
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3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 18,3450
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|Önceki Kapanış
|: 18,3750
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18,2479
En Düşük
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18:0518,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,3252
En Düşük
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|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2294
|18,2399
|% 0,14
|
|Euro
|18,2433
|18,2662
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9044
|21,0092
|% -0,29
|
|Frank
|18,7066
|18,8192
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8380
|4,8623
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-10,84
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,53
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.754
|6.828
|-67,00
|
|Yarım
|3.291
|3.338
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.669
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,03
|
|B. Petrol
|89,02
|89,02
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
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17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
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17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
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17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem