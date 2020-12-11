***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2020 11:24
***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAFKR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdulcabbar Erbakan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892769
BIST
13:431.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:437,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0603
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:439,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0512
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,7363
En Düşük
9,5637
13:43468,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,81
|Açılış
|: 468,64
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:43
|NIBAS
|82,50
|26.497.987
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.649.151
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|46.845.495
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.202
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|4.887.710
|% -6,90
|
|SELEC
|15,45
|62.980.475
|% -5,91
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|SAFKR
|12,60
|2.190.273
|% -5,26
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|GARAN
|9,38
|1.316.899.197
|% -1,26
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,60
|1.043.098.043
|% 3,02
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|405.074.148
|% -3,28
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9439
|7,9506
|% 0,76
|
|Euro
|9,6299
|9,6431
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4728
|10,5253
|% 0,09
|
|Frank
|8,9106
|8,9643
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1127
|2,1233
|% 0,71
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,16
|