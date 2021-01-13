***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2021 14:05
***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAFKR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Sami Evkuran tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901829
BIST
14:111.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,18
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:117,4458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:119,0724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0316
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:11444,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 444,63
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.380.357
|% -9,99
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|ESEN
|22,00
|210.358.680
|% -6,54
|
|LUKSK
|36,60
|3.264.046
|% -6,15
|
|THYAO
|13,11
|1.807.843.684
|% 1,94
|
|SISE
|7,76
|1.434.460.112
|% 1,57
|
|TKFEN
|18,98
|951.477.505
|% 2,04
|
|TCELL
|17,01
|929.330.931
|% 1,92
|
|PETKM
|5,20
|813.070.864
|% -1,70
|
|TSKB
|1,88
|524.392.413
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,44
|628.196.567
|% -0,41
|
|SISE
|7,76
|1.434.460.112
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,70
|644.727.099
|% 5,11
|
|PETKM
|5,20
|813.070.864
|% -1,70
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4422
|7,4469
|% -0,10
|
|Euro
|9,0643
|9,0705
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,1521
|10,2030
|% -0,05
|
|Frank
|8,3511
|8,4014
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% -0,05
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,55
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.933
|3.008
|0,68
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,33
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,62
|56,62
|0,04
|
Seans Raporu
14:09
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