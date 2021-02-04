***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.02.2021 16:54
***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAFKR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdi Merttürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907486
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:057,1456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:058,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0588
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
18:05412,70
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -9,38
|Açılış
|: 412,48
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
410,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|10,01
|98.807.615
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.115.965
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|3.607.747
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.942.071
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.542.661
|% 10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.363.197
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|24.237.512
|% -9,94
|
|UFUK
|19,00
|473.351
|% -7,32
|
|INTEM
|61,80
|2.699.615
|% -7,07
|
|DNISI
|17,40
|153.864.747
|% -6,70
|
|SISE
|7,71
|1.716.777.400
|% 1,45
|
|GARAN
|9,92
|1.415.661.065
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,90
|1.283.366.539
|% 0,29
|
|KARSN
|5,15
|1.249.830.138
|% 0,39
|
|DOHOL
|4,11
|1.247.825.700
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,48
|1.153.872.409
|% -1,59
|
|DOHOL
|4,11
|1.247.825.700
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|640.589.351
|% -3,07
|
|KARSN
|5,15
|1.249.830.138
|% 0,39
|
|SISE
|7,71
|1.716.777.400
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1419
|7,1456
|% -0,26
|
|Euro
|8,5608
|8,5668
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,7501
|9,7990
|% 0,18
|
|Frank
|7,8864
|7,9339
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9004
|1,9100
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-38,94
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-10,86
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|58,58
|58,58
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350