***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2022 09:18
***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAFKR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abaş Prefabrike Yapı Elemanları ve Turizm S.T.A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035630
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
0
En Düşük
0
18:0516,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1940
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,9483
En Düşük
16,7519
18:0518,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1879
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,2115
En Düşük
17,8912
18:051.006,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.006,68
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.008,28
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|22,12
|9.972.463
|% 200,00
|
|VAKFN
|3,11
|46.998.009
|% 20,00
|
|TMPOL
|19,14
|16.586.037
|% 0,48
|
|YGGYO
|25,18
|1.786.460
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,20
|13.820.610
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,26
|52.081.906
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,65
|44.592.998
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,74
|67.907.329
|% 0,00
|
|ALMAD
|3,18
|2.875.674
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,24
|28.140.637
|% 0,00
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 0,00
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 0,00
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% 0,00
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9271
|16,9482
|% 1,16
|
|Euro
|18,1192
|18,1612
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,2289
|21,3354
|% 0,95
|
|Frank
|17,3242
|17,4285
|% 0,98
|
|Riyal
|4,5033
|4,5258
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|0,09
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940