***SAFKR* *KRTEK* *ALBRK* *VESBE* *PETKM* *NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
02.03.2021 12:31
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ALBARAKA TURK 22 03/03/2021
KARSU TEKSTIL 41 03/03/2021
NIGBAS NIGDE BETON 25 03/03/2021
PETKIM 37 03/03/2021
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 63 03/03/2021
VESTEL BEYAZ ESYA 13 03/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914453
BIST
15:291.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:297,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:298,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:29407,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,94
|Açılış
|: 407,15
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:29
|AYEN
|8,91
|77.766.646
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.238.193
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,77
|4.146.546.442
|% 7,03
|
|SISE
|7,74
|1.552.506.777
|% 1,98
|
|KOZAL
|132,30
|1.434.861.133
|% -2,93
|
|PETKM
|5,59
|1.190.621.818
|% 3,90
|
|KRDMD
|6,85
|1.114.315.673
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,35
|800.114.338
|% 0,00
|
|THYAO
|14,77
|4.146.546.442
|% 7,03
|
|PETKM
|5,59
|1.190.621.818
|% 3,90
|
|SISE
|7,74
|1.552.506.777
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,38
|279.634.092
|% -1,43
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3221
|7,3256
|% 0,41
|
|Euro
|8,8127
|8,8200
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,1635
|10,2145
|% 0,41
|
|Frank
|7,9506
|7,9985
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9473
|1,9571
|% 0,43
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:43ADESE
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 388, 759 adet işlem
-
15:42MEPET
Yüzde 4.87 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 396, 802 adet işlem
-
15:41XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 24, 309.00 milyon TL de
-
15:41SEKFK
Yüzde 9.66 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 732, 458 adet işlem
-
15:40KONTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 89.90 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 902 adet işlem