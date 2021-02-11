***SAFKR* *LUKSK* *TRCAS* *EREGL* *GOLTS* *YBTAS* *KARTN* *OSTIM* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***SAFKR******LUKSK******TRCAS******EREGL******GOLTS******YBTAS******KARTN******OSTIM******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler EREGL, GOLTS, KARTN, LUKSK, OSTIM, OYAKC, SAFKR, TRCAS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***EREGL 1 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ATİLLA KORKUT 106,520EREGL 2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E CAN KARAİBİŞ 83,450GOLTS 3 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E PAMİR ULUĞ HÜSEYİN KESTELLİ 4.919,650KARTN 4 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4,097LUKSK 5 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSA LOKMAN 18,510LUKSK 6 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞEVKİ KUMAŞ 16,090OSTIM 7 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E GÜNAY ÇAPAY 6.075,000OYAKC 8 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E AHMET BOZAN 38,620OYAKC 9 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E CEMİL KURUTKAN 0,990OYAKC 10 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MURAT DEMİR 138,750SAFKR 11 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ SAMİ EVKURAN 500.000,000TRCAS 12 TURCAS PETROL A.Ş. E HALE AKSEKİ 141.487,444YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,280YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,830YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YILMAZ ÇELİK 0,400YBTAS 16 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YILMAZ ÇELİK 1,840(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909094BIST