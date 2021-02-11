***SAFKR* *LUKSK* *TRCAS* *EREGL* *GOLTS* *YBTAS* *KARTN* *OSTIM* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.02.2021 16:35
***SAFKR******LUKSK******TRCAS******EREGL******GOLTS******YBTAS******KARTN******OSTIM******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EREGL, GOLTS, KARTN, LUKSK, OSTIM, OYAKC, SAFKR, TRCAS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
EREGL 1 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ATİLLA KORKUT 106,520
EREGL 2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E CAN KARAİBİŞ 83,450
GOLTS 3 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E PAMİR ULUĞ HÜSEYİN KESTELLİ 4.919,650
KARTN 4 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4,097
LUKSK 5 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSA LOKMAN 18,510
LUKSK 6 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞEVKİ KUMAŞ 16,090
OSTIM 7 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E GÜNAY ÇAPAY 6.075,000
OYAKC 8 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E AHMET BOZAN 38,620
OYAKC 9 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E CEMİL KURUTKAN 0,990
OYAKC 10 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MURAT DEMİR 138,750
SAFKR 11 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ SAMİ EVKURAN 500.000,000
TRCAS 12 TURCAS PETROL A.Ş. E HALE AKSEKİ 141.487,444
YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,280
YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,830
YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YILMAZ ÇELİK 0,400
YBTAS 16 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YILMAZ ÇELİK 1,840
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909094
BIST