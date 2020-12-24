***SAFKR* *MERKO* *EPLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.12.2020 09:20
***SAFKR******MERKO******EPLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERKO, EPLAS, SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894687
BIST
10:171.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.419
10:177,6334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:179,3277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:17460,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 460,64
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:15
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|2.166.560
|% 9,98
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|25.676.380
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|21.066.963
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|NIBAS
|67,00
|1.229.137
|% -4,29
|
|SKBNK
|1,57
|294.515.182
|% -0,63
|
|PETKM
|5,05
|146.340.186
|% 0,00
|
|GARAN
|9,96
|113.365.750
|% 0,00
|
|ECILC
|7,40
|90.766.228
|% 1,65
|
|TSKB
|1,89
|88.047.877
|% -0,53
|
|SKBNK
|1,57
|294.515.182
|% -0,63
|
|TSKB
|1,89
|88.047.877
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,15
|86.951.141
|% -1,38
|
|PETKM
|5,05
|146.340.186
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,49
|59.229.903
|% 1,63
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6310
|7,6348
|% -0,07
|
|Euro
|9,3188
|9,3273
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,3242
|10,3759
|% 0,33
|
|Frank
|8,5615
|8,6131
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0289
|2,0391
|% -0,06
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,57
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,21
|