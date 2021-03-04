***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2021 17:33
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DEN. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindekieçimin Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915156
BIST
17:261.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:267,4172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:268,9419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:26409,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,16
|Açılış
|: 409,47
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:26
|CRFSA
|66,00
|19.659.692
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.454.951
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.093.362
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.148.031
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|58.662.290
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.489.044
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|89,70
|445.828.848
|% -9,26
|
|THYAO
|14,74
|2.511.086.585
|% -1,21
|
|PETKM
|5,90
|1.358.770.284
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,38
|1.187.146.418
|% 4,53
|
|SISE
|7,67
|1.140.055.752
|% 0,66
|
|GARAN
|9,31
|1.045.466.383
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,44
|829.401.008
|% 0,41
|
|PETKM
|5,90
|1.358.770.284
|% 2,97
|
|DOHOL
|3,34
|577.844.206
|% 0,60
|
|THYAO
|14,74
|2.511.086.585
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,38
|1.187.146.418
|% 4,53
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4120
|7,4172
|% -0,38
|
|Euro
|8,9340
|8,9419
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,3380
|10,3898
|% -0,21
|
|Frank
|8,0023
|8,0505
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9731
|1,9830
|% -0,31
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|0,13
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|1,21
|