***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2022 13:06
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Denetim Komitesince Yönetim Kuruluna önerilen "ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş."'nin seçimi 2021 olağan genel kurulunda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022643
BIST
15:512.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,54
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
15:5114,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7007
En Düşük
14,6564
15:5116,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0973
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:51919,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,55
|Açılış
|: 919,83
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:51
|IHAAS
|19,25
|12.458.114
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.342.930
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.039.599
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.920.884
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,35
|12.660.083
|% 8,16
|
|HUNER
|3,20
|156.623.789
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|49,90
|7.169.443
|% -4,31
|
|MANAS
|26,26
|61.638.100
|% -4,09
|
|MEPET
|3,50
|6.538.382
|% -3,85
|
|THYAO
|39,84
|3.553.509.031
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,13
|2.729.418.291
|% 7,56
|
|GARAN
|14,45
|2.580.570.448
|% 1,83
|
|KRDMD
|16,37
|1.852.220.762
|% 1,05
|
|ASELS
|28,22
|1.563.054.996
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,13
|2.729.418.291
|% 7,56
|
|ODAS
|2,56
|633.459.706
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,66
|1.094.621.053
|% 5,91
|
|YKBNK
|5,33
|1.186.633.488
|% 0,38
|
|TSKB
|2,04
|414.666.860
|% 2,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6966
|14,6999
|% 0,19
|
|Euro
|16,0097
|16,0292
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,1121
|19,2079
|% -0,01
|
|Frank
|15,4164
|15,5093
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9069
|3,9265
|% 0,18
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-8,99
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-4,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|8,76
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|4,24
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,16
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,32
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:04PAGYO
Yüzde 6.05 oranında artışla 13.15 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 018 adet işlem
-
16:03TDGYO
Yüzde 8.42 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 729 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 34, 745.00 milyon TL de
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 046, 018 adet işlem
-
16:01INVEO
Yüzde 5.76 oranında artışla 34.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 522, 829 adet işlem