***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 11:02
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022, 21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
25.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.04.2022 / 10566
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı olağan genel kurulunca onaylanan 2022 yılı bağımsız denetim firması seçimi kararı Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023424
BIST
15:202.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,97
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:2014,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0294
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:2015,8808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0408
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:20901,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -14,02
|Açılış
|: 901,65
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
901,43
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,21
|5.968.605
|% -4,68
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,78
|3.451.419.392
|% 0,10
|
|GARAN
|14,97
|2.526.456.274
|% 5,50
|
|SISE
|17,95
|1.695.843.409
|% 0,67
|
|ASELS
|27,16
|1.334.052.025
|% 0,59
|
|AKBNK
|9,32
|1.280.975.017
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,78
|999.410.873
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|664.424.989
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|474.543.969
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,18
|1.193.179.629
|% 1,57
|
|GARAN
|14,97
|2.526.456.274
|% 5,50
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7652
|14,7721
|% 0,20
|
|Euro
|15,8694
|15,8808
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7639
|18,8580
|% -0,56
|
|Frank
|15,3954
|15,4882
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9243
|3,9440
|% 0,13
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-36,04
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|-77,00
|
|Tam
|5.997
|6.146
|-76,70
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|-37,10
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-18,55
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,28
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,69
|
Seans Raporu
15:20
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15:35NATEN
Yüzde 4.36 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 228 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 233.00 milyon TL de
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15:34SMRTG
Yüzde 5.70 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 762, 836 adet işlem
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15:32DAPGM
Yüzde 7.35 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 594, 156 adet işlem
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15:31RALYH
Yüzde 4.83 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 702, 277 adet işlem