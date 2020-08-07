***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177Transferler30 597.979 12.149.968 -12.747.947 0 0 0Dönem Karı (Zararı)30 2.244.911 2.244.911 171.057 2.415.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 313.807 41.072 -5.453 349.426 0 349.426Sermaye Arttırımı30 6.000.000 -6.000.000 0 0 0Kar Payları28 -4.000.000 -4.000.000 0 -4.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 517 601 1.118 0 1.118Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 -9.209 11.382.362 3.386.279 68.459 581.511 -214.600 -52.484 1.748.269 2.073.654 2.244.911 56.459.152 418.537 56.877.689Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342Transferler30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 17.115 2.232.138 2.249.253 -98.721 2.150.532Dönem Karı (Zararı)30 17.115 2.232.138 2.249.253 -98.721 2.150.532Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 2.232.138 61.360.741 265.133 61.625.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-640.288 1.243.360Dönem Karı (Zararı)2.133.417 2.415.968Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 2.133.417 2.415.968Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.369.498 1.901.282Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 756.832 782.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler100.696 827.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 530.696 827.331Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -430.000 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler392.199 192.703Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -83.629 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 475.828 192.703Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34 0 35.619Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler313.807İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 313.807Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 119.771 -251.743Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -13.739Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -13.739Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 14.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.600.527 -4.094.660Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -244.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.709.719 -940.494İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -276.190 -875.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 5.985.909 -65.128Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-113.471 -206.395İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -113.471 -206.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -5.787.951 -1.782.085Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6-12 -2.791.877 924.001Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.023.767 -541.186İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -48.801 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.974.966 -541.186Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.020.764 -189.175Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-825.274 -40.452İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -41.009İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -825.274 557Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6,12 1.422.205 892.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-210.875 -1.966.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -59.170 -687.943Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -151.705 -1.278.122Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-97.612 222.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -79.972 -216.814Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -462.704 1.237.584YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-644.602 -3.081.937Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri72.131 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 72.131 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-716.733 -631.681Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -639.575 -620.832Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -77.158 -10.849Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.450.256FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.396.999 -1.944.711İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 517İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 0 517Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.740.982 0Kredilerden Nakit Girişleri47 18.740.982 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 3.078.765Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0 3.078.765Ödenen Temettüler30 -4.000.000Ödenen Faiz37 -343.983 -1.023.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.112.109 -3.783.288NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.112.109 -3.783.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 4.875.918 7.900.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 21.988.027 4.117.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 21.992.813 4.875.918Ticari Alacaklar7 26.826.580 33.012.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.083.703 807.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 25.742.877 32.204.614Diğer Alacaklar9 363.582 250.112İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 149.649 149.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 213.933 100.462Stoklar10 22.987.394 17.199.443Peşin Ödenmiş Giderler12 4.324.738 2.579.322İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.324.738 2.579.322Diğer Dönen Varlıklar29 247.635 188.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 247.635 188.465ARA TOPLAM76.742.742 58.105.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.742.742 58.105.387DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.450.256 2.450.256Maddi Duran Varlıklar14 25.659.841 25.744.571Arazi ve Arsalar14 2.369.760 2.369.760Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 60.983 69.096Binalar14 20.542.735 20.825.120Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.459.364 1.581.987Taşıtlar14 366.272 284.123Mobilya ve Demirbaşlar14 677.536 495.041Yapılmakta Olan Yatırımlar14 119.654 43.901Diğer Maddi Duran Varlıklar14 63.537 75.543Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.266.257 3.293.757Şerefiye18 1.950.370 1.950.370Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.315.887 1.343.387Peşin Ödenmiş Giderler12 1.054.464 8.003İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.054.464 8.003Ertelenmiş Vergi Varlığı40 797.752 715.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.228.570 32.212.447TOPLAM VARLIKLAR109.971.312 90.317.834KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.432.885 5.262.150İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 6.432.885 5.262.150Banka Kredileri47 6.432.885 5.262.150Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.289.577 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.289.577 0Banka Kredileri47 1.289.577 0Ticari Borçlar7 12.877.105 15.323.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 48.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.877.105 15.274.897Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.345.291 324.527Diğer Borçlar9 543.246 1.368.520İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 543.246 1.368.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.530.076 2.107.871İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 0 46.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.530.076 2.060.943Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 442.828 704.113Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.964.539 2.581.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 401.505 588.590Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.563.034 1.993.034Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 151.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 151.705ARA TOPLAM28.425.547 27.824.208TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.425.547 27.824.208UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 16.280.669 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 16.280.669 0Banka Kredileri47 16.280.669 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.638.978 3.018.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.638.978 3.018.284Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü244 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.919.891 3.018.284TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.345.438 30.842.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.360.741 59.111.488Ödenmiş Sermaye30 35.250.000 35.250.000Geri Alınmış Paylar (-)30 -5.961 -5.961Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.383.589 11.383.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 3.365.737 3.348.622Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 3.365.737 3.348.622Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 3.386.279 3.386.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -20.542 -37.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.054.094 1.748.269Yasal Yedekler30 2.054.094 1.748.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.081.144 2.085.686Net Dönem Karı veya Zararı41 2.232.138 5.301.283Kontrol Gücü Olmayan Paylar265.133 363.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.625.874 59.475.342TOPLAM KAYNAKLAR109.971.312 90.317.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 38.987.539 58.309.887 18.728.681 30.860.341Satışların Maliyeti31 -28.829.389 -44.683.029 -14.000.987 -22.496.202TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.158.150 13.626.858 4.727.694 8.364.139BRÜT KAR (ZARAR)10.158.150 13.626.858 4.727.694 8.364.139Genel Yönetim Giderleri33 -2.972.375 -3.047.129 -1.123.380 -1.346.525Pazarlama Giderleri33 -3.176.001 -4.240.202 -1.534.698 -2.189.694Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -1.187.119 -1.362.178 -550.416 -659.116Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.036.108 2.630.502 1.406.689 1.467.650Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.273.703 -4.551.157 -1.153.710 -2.686.811ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.585.060 3.056.694 1.772.179 2.949.643Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 51.916 0 10.688 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -22.636 -71.314 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 -104.603 0 -104.603FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.614.340 2.880.777 1.782.867 2.845.040Finansman Gelirleri37 1.059.398 816.142 763.177 213.543Finansman Giderleri37 -1.716.435 -1.023.993 -990.021 -316.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.957.303 2.672.926 1.556.023 2.742.052Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-823.886 -256.958 -854.014 -189.873Dönem Vergi (Gideri) Geliri-905.532 -508.701 -905.532 -508.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri81.646 251.743 51.518 318.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.133.417 2.415.968 702.009 2.552.179DÖNEM KARI (ZARARI)2.133.417 2.415.968 702.009 2.552.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-98.721 171.057 -104.779 101.943Ana Ortaklık Payları2.232.138 2.244.911 806.788 2.450.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 622.583 0 622.583Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar38 0 581.511 0 581.511Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar38 0 581.511 0 581.511Yabancı Para Çevrim Farkları38 0 41.072 0 41.072Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.453 0 -5.453Yabancı Para Çevrim Farkları38 0 -5.453 0 -5.453Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)38 0 -5.453 0 -5.453DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 617.130 0 617.130TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.133.417 3.033.098 702.009 3.169.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-98.721 171.057 -104.779 101.943Ana Ortaklık Payları2.232.138 2.862.041 806.788 3.067.366http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866842BIST