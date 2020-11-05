***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177Transferler30 597.979 12.149.968 -12.747.947Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 313.807 41.072 -5.453 3.410.044 3.759.470 164.476 3.923.946Dönem Karı (Zararı)30 3.410.044 3.410.044 164.476 3.574.520Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 313.807 41.072 -5.453 349.426 349.426Sermaye Arttırımı30 6.000.000 -6.000.000 0 0Kar Payları28 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 2.851 1.565 4.416 4.416Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 -6.875 11.383.326 3.386.279 68.459 581.511 -214.600 -52.484 1.748.269 2.073.654 3.410.044 57.627.583 411.956 58.039.539Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342Transferler305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.115 5.956.403 5.973.518 5.973.518Dönem Karı (Zararı)17.115 5.956.403 5.973.518 5.973.518Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.961 5.961 5.961Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 0 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 5.956.403 65.090.967 356.398 65.447.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.932.860 3.104.125Dönem Karı (Zararı)5.948.947 3.574.520Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 5.948.947 3.574.520Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.426.980 1.793.101Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 1.128.831 1.078.813Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-248.623 352.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 181.377 352.941Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -430.000 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler529.607 212.248Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 37.179 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 492.428 212.248Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34 0 35.619Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 313.807İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 0 313.807Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 1.068.797 -201.401Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-51.632 -13.740Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -51.632 -13.740Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 0 14.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.420.993 -3.409.233Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 0 -244.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.482.642 2.823.511İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -175.630 62.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 4.658.272 2.760.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-105.793 -1.121.108İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -105.793 -1.121.108Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -8.659.502 -2.879.234Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -763.998 1.108.684Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-169.440 -1.957.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -48.801 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -120.639 -1.957.197Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.253.801 109.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-646.117 1.503.471İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 183.777 -51.753İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -829.894 1.555.224Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6 2.840.720 -300.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-653.306 -2.451.454Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -501.601 -496.422Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -151.705 -1.955.032Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.954.934 1.958.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -79.972 -2.302Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -942.102 1.148.039YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-748.029 -2.887.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri72.131 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 72.131 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-820.160 -437.310Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -741.766 -484.221Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -78.394 46.911Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.450.256FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.809.585 -621.353İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 0 2.851İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.961 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 5.961 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.452.467 4.915.671Kredilerden Nakit Girişleri47 13.452.467 4.915.671Ödenen Temettüler30 0 -4.000.000Ödenen Faiz37 -648.843 -1.539.875YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.994.416 -404.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.994.416 -404.794DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 4.875.918 7.900.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 21.870.334 7.495.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 21.962.944 4.875.918Ticari Alacaklar7 28.037.057 33.012.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 983.143 807.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 27.053.914 32.204.614Diğer Alacaklar9 355.905 250.112İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 149.650 149.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 206.255 100.462Stoklar10 25.858.945 17.199.443Peşin Ödenmiş Giderler12 3.167.509 2.579.322İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.167.509 2.579.322Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 16.225 0Diğer Dönen Varlıklar29 690.066 188.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 690.066 188.465ARA TOPLAM80.088.651 58.105.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR80.088.651 58.105.387DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.450.256 2.450.256Maddi Duran Varlıklar14 25.495.157 25.744.571Arazi ve Arsalar14 2.369.760 2.369.760Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 56.926 20.562.531 20.825.120Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.437.026 1.581.987Taşıtlar14 333.244 284.123Mobilya ve Demirbaşlar14 634.235 495.041Yapılmakta Olan Yatırımlar14 43.901 43.901Diğer Maddi Duran Varlıklar14 57.534 75.543Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.214.000 3.293.757Şerefiye18 1.950.370 1.950.370Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.263.630 1.343.387Peşin Ödenmiş Giderler183.814 8.003İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 183.814 8.003Ertelenmiş Vergi Varlığı40 712.296 715.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.055.523 32.212.447TOPLAM VARLIKLAR112.144.174 90.317.834KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 1.066.918 5.262.150İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.066.918 5.262.150Banka Kredileri47 1.066.918 5.262.150Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.101.760 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.101.760 0Banka Kredileri47 1.101.760 0Ticari Borçlar7 14.635.203 15.323.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 48.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 14.635.203 15.274.897Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.578.328 324.527Diğer Borçlar9 722.403 1.368.520İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 183.777 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 538.626 1.368.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.948.591 2.107.871İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 0 46.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.948.591 2.060.943Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 841.920 704.113Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.981.536 2.581.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 418.502 588.590Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.563.034 1.993.034Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 151.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 151.705ARA TOPLAM26.876.659 27.824.208TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.876.659 27.824.208UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 16.545.939 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 16.545.939 0Banka Kredileri47 16.545.939 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.272.662 3.018.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.272.662 3.018.284Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.549 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.820.150 3.018.284TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.696.809 30.842.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.090.967 59.111.488Ödenmiş Sermaye30 35.250.000 35.250.000Geri Alınmış Paylar (-)30 0 -5.961Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.383.589 11.383.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 3.365.737 3.348.622Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 3.365.737 3.348.622Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 3.386.279 3.386.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -20.542 -37.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.054.094 1.748.269Yasal Yedekler30 2.054.094 1.748.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.081.144 2.085.686Net Dönem Karı veya Zararı41 5.956.403 5.301.283Kontrol Gücü Olmayan Paylar356.398 363.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.447.365 59.475.342TOPLAM KAYNAKLAR112.144.174 90.317.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 68.612.484 89.433.593 29.624.945 31.123.706Satışların Maliyeti31 -48.966.393 -69.370.806 -20.137.004 -24.687.777TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.646.091 20.062.787 9.487.941 6.435.929BRÜT KAR (ZARAR)19.646.091 20.062.787 9.487.941 6.435.929Genel Yönetim Giderleri33 -4.183.281 -4.345.247 -1.210.906 -1.298.118Pazarlama Giderleri33 -5.141.713 -7.094.746 -1.965.712 -2.854.544Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -1.623.539 -2.063.079 -436.420 -700.901Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.706.505 2.599.197 670.397 -31.305Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -3.818.816 -4.492.682 -1.545.113 58.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.585.247 4.666.230 5.000.187 1.609.536Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 92.759 0 40.843 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 0 -71.314 22.636 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 -104.603 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.678.006 4.490.313 5.063.666 1.609.536Finansman Gelirleri37 3.023.346 1.221.577 1.963.948 405.435Finansman Giderleri37 -3.963.269 -1.539.875 -2.246.834 -515.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.738.083 4.172.015 4.780.780 1.499.089Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.789.136 -597.495 -965.250 -340.537Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.784.022 -798.896 -878.490 -290.195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -5.114 201.401 -86.760 -50.342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.948.947 3.574.520 3.815.530 1.158.552DÖNEM KARI (ZARARI)5.948.947 3.574.520 3.815.530 1.158.552Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 -7.456 164.476 91.265 -6.581Ana Ortaklık Payları41 5.956.403 3.410.044 3.724.265 1.165.133Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 622.583 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar38 0 581.511 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 581.511 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları38 0 41.072 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38 0 -5.453 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları38 0 -5.453 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)38 0 -5.453 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 617.130 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.948.947 4.191.650 3.815.530 1.158.552Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.456 164.476 91.265 -6.581Ana Ortaklık Payları5.956.403 4.027.174 3.724.265 1.165.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886405BIST