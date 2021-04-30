***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342Transferler30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 17.115 1.023.840 1.040.955 6.058 1.047.013Dönem Karı (Zararı)30 17.115 1.023.840 1.040.955 6.058 1.047.013Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 1.023.840 60.152.443 369.912 60.522.355Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.900 71.412.770Transferler30 12.093.339 -12.093.339 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 647.081 647.081 1.954 649.035Dönem Karı (Zararı)30 647.081 647.081 1.954 649.035Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 19.174.483 647.081 71.697.951 363.854 72.061.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.520.228 55.826Dönem Karı (Zararı)649.031 1.023.840Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 649.031 1.023.840Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler696.393 1.810.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 539.040 377.793Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.499 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 -11.499 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler883.304 626.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 883.304 626.464Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-540.786 -57.238Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -651.988 -107.825Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 197.438 106.583Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 910.764 503.593Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -997.000 -559.589Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -173.666 772.728Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 64.268Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0 64.268Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 0 26.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.481.342 -1.401.368Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-666.055 3.630.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 25.904 -404.742İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -691.959 4.035.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.979 19.911İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 42.979 19.911Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -8.721.394 -3.255.206Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -371.268 -1.087.223Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.019.221 -1.066.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.982 -48.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 8.027.203 -1.017.374Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 855.730 701.855Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.277.749 -1.204.950İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -48.510 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.229.239 -1.204.950Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6 4.548.287 932.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-948.409 -72.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -948.409 -1.384.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 1.311.447Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.826.766 1.432.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -107.345 -107.036Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -79.972Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -1.199.193 -1.189.898YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.675.321 -667.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 60.136Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 60.136Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.675.321 -727.151Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.653.939 -652.993Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -21.382 -74.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.783 1.359.502Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.317.261Kredilerden Nakit Girişleri47 0 1.317.261Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-323.768 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -323.768 0Ödenen Faiz37 -197.438 -65.584Alınan Faiz651.989 107.825YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.024.310 748.313NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.024.310 748.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.554.187 4.875.918DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.529.877 5.624.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 25.529.877 26.554.187Ticari Alacaklar7 30.676.377 30.909.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 930.131 956.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 29.746.246 29.953.552Diğer Alacaklar9 219.888 262.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 149.650 149.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 70.238 113.217Stoklar10 28.551.979 19.830.585Peşin Ödenmiş Giderler12 4.382.565 3.939.535İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.382.565 3.939.535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 4.359 4.359Diğer Dönen Varlıklar29 1.188.799 240.390İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 1.188.799 240.390ARA TOPLAM90.553.844 81.741.510TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR90.553.844 81.741.510DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.450.256 2.450.256Maddi Duran Varlıklar14 27.502.415 25.328.644Arazi ve Arsalar14 2.369.760 2.369.760Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 48.841 52.880Binalar14 20.278.536 20.420.534Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.518.581 1.432.344Taşıtlar14 2.585.193 308.040Mobilya ve Demirbaşlar14 594.343 625.855Yapılmakta Olan Yatırımlar14 61.697 61.697Diğer Maddi Duran Varlıklar14 45.464 57.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.405.349 3.442.839Şerefiye18 1.950.370 1.950.370Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.454.979 1.492.469Peşin Ödenmiş Giderler3.366 75.128İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.366 75.128Ertelenmiş Vergi Varlığı40 824.109 650.443TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.185.495 31.947.310TOPLAM VARLIKLAR124.739.339 113.688.820KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 9.030.347 1.164.535İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 9.030.347 1.164.535Banka Kredileri47 9.030.347 1.164.535Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.775.008 3.767.541İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.775.008 3.767.541Banka Kredileri47 2.775.008 3.767.541Ticari Borçlar7 20.590.785 13.568.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 7.982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.590.785 13.560.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.197.772 342.042Diğer Borçlar9 153.982 1.431.734İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 48.510İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 153.982 1.383.224Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.810.963 2.262.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.810.963 2.262.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 356.128 1.555.321Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.026.633 1.883.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 591.557 448.229Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.435.076 1.435.076ARA TOPLAM42.941.618 25.975.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.941.618 25.975.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 5.484.459 12.681.506İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 5.484.459 12.681.506Banka Kredileri47 5.484.459 12.681.506Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.251.457 3.618.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.251.457 3.618.826TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.735.916 16.300.332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.677.534 42.276.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.697.951 71.050.870Ödenmiş Sermaye30 35.250.000 35.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.383.589 11.383.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 3.188.704 3.188.704Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 3.188.704 3.188.704Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 3.386.279 3.386.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -197.575 -197.575Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.054.094 2.054.094Yasal Yedekler30 2.054.094 2.054.094Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 19.174.483 7.081.144Net Dönem Karı veya Zararı41 647.081 12.093.339Kontrol Gücü Olmayan Paylar363.854 361.900TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.061.805 71.412.770TOPLAM KAYNAKLAR124.739.339 113.688.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 24.397.399 20.258.858Satışların Maliyeti31 -18.218.947 -14.828.402TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.178.452 5.430.456BRÜT KAR (ZARAR)6.178.452 5.430.456Genel Yönetim Giderleri33 -2.239.289 -1.848.995Pazarlama Giderleri33 -1.826.445 -1.641.303Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -633.899 -636.703Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.469.965 1.629.419Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.537.656 -1.119.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)411.128 1.812.881Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 55.380 41.228TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 1.515 -22.636FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)468.023 1.831.473Finansman Gelirleri37 1.300.148 296.221Finansman Giderleri37 -897.895 -726.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)870.276 1.401.280Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-221.245 -377.440Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -394.911 -407.568Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 173.666 30.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)649.031 1.023.840DÖNEM KARI (ZARARI)649.031 1.023.840Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 1.950 6.058Ana Ortaklık Payları41 647.081 1.017.782Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar38 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları38 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)38 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)649.031 1.023.840Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.950 6.058Ana Ortaklık Payları647.081 1.017.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933502BIST