***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:27
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.900 71.412.770
Transferler
30 12.093.339 -12.093.339
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 647.081 647.081 1.954 649.035
Dönem Karı (Zararı)
30 647.081 647.081 1.954 649.035
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 19.174.483 647.081 71.697.951 363.854 72.061.805
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745
Transferler
30 14.657.195 -14.657.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 9.977.573 9.977.573 -253.442 9.724.131
Dönem Karı (Zararı)
30 9.977.573 9.977.573 -253.442 9.724.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -330.075 -330.075 0 -330.075
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -443.143 2.649.218 145.692.907 -68.106 145.624.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.389.806 1.520.228
Dönem Karı (Zararı)
9.724.131 649.031
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 9.724.131 649.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.706.600 696.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 371.335 539.040
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -11.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 -11.499
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 1.534.806 883.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.534.806 883.304
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-824.417 -540.786
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.226.176 -651.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 468.977 197.438
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 248.393 910.764
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -315.611 -997.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.788.324 -173.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.136.451 1.481.342
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -9.598.771 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 1.291.127 -666.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 25.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.291.127 -691.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -820 42.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -820 42.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -20.060.845 -8.721.394
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -2.701.466 -371.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 10.533.592 8.019.221
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -7.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.533.592 8.027.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.547.769 855.730
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -445.232 -1.277.749
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -48.510
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -445.232 -1.229.239
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 6.836.534 4.548.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.538.339 -948.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.538.339 -948.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.675.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -14.228.344 -2.653.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -33.435 -21.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
365.731 130.783
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-391.468 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -391.468 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-323.768
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -323.768
Ödenen Faiz
37 -468.977 -197.438
Alınan Faiz
37 1.226.176 651.989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.285.854 -1.024.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.285.854 -1.024.310
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 33.171.720 26.554.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 10.885.866 25.529.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 10.885.866 33.171.721
Finansal Yatırımlar
14.825.797