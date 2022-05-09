***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.900 71.412.770Transferler30 12.093.339 -12.093.339Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 647.081 647.081 1.954 649.035Dönem Karı (Zararı)30 647.081 647.081 1.954 649.035Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 19.174.483 647.081 71.697.951 363.854 72.061.805Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745Transferler30 14.657.195 -14.657.195Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 9.977.573 9.977.573 -253.442 9.724.131Dönem Karı (Zararı)30 9.977.573 9.977.573 -253.442 9.724.131Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -330.075 -330.075 0 -330.075Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 11.383.589 53.639.116 -443.143 2.649.218 145.692.907 -68.106 145.624.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.389.806 1.520.228Dönem Karı (Zararı)9.724.131 649.031Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 9.724.131 649.031Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.706.600 696.393Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 371.335 539.040Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -11.499Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 0 -11.499Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 1.534.806 883.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.534.806 883.304Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-824.417 -540.786Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.226.176 -651.988Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 468.977 197.438Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 248.393 910.764Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -315.611 -997.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -2.788.324 -173.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.136.451 1.481.342Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -9.598.771 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 1.291.127 -666.055İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 25.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.291.127 -691.959Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -820 42.979İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -820 42.979Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -20.060.845 -8.721.394Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -2.701.466 -371.268Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 10.533.592 8.019.221İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -7.982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 10.533.592 8.027.203Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.547.769 855.730Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 -445.232 -1.277.749İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -48.510İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -445.232 -1.229.239Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6,12 6.836.534 4.548.287İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -1.538.339 -948.409Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.538.339 -948.409Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.675.321Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -14.228.344 -2.653.939Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -33.435 -21.382FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI365.731 130.783Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-391.468 0Kredilerden Nakit Girişleri47 -391.468 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-323.768Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -323.768Ödenen Faiz37 -468.977 -197.438Alınan Faiz37 1.226.176 651.989YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.285.854 -1.024.310NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.285.854 -1.024.310DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 33.171.720 26.554.187DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 10.885.866 25.529.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 10.885.866 33.171.721Finansal Yatırımlar14.825.797