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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

09.11.2021 13:41
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
48 nolu dipnot
Değişikliğin Nedeni
Yabancı para pozisyonu bilgilerinde TL karşılığı rakamın döviz sütununa yazılması sebebiyle oluşan hatanın giderilmesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin net dönem karına etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar

8 Kasım 2021 tarihinde yayınlandığımız 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuzun,
48 numaralı dipnotunda yer alan "Kur Riski Yönetimi" başlıklı tabloda TL karşılığı rakamın döviz sütununa yazılması sebebiyle oluşan hata düzeltilerek, finansal tablo bildirimi değişiklik izninin tanımlanmasını müteakip seans sonunda yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976239


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TSPOR 6,18 26.309.632 % 9,96  
DOBUR 84,55 8.499.135 % 9,95  
VERTU 28,16 122.982.455 % 9,66  
GSDDE 4,26 27.472.424 % 7,58  
KSTUR 228,10 317.059 % 6,84  
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Dolar 9,7052 9,7090 % 0,32  
Euro 11,2604 11,2654 % 0,38  
Sterlin 13,1745 13,2406 % 0,64  
Frank 10,6052 10,6691 % 0,50  
Riyal 2,5835 2,5965 % 0,41  
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13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 1,02  
Altın Gr. 570 570 2,60  
Cumhuriyet 3.770 3.826 -1,00  
Tam 3.754 3.848 2,64  
Yarım 1.814 1.861 1,28  
Çeyrek 910 931 0,64  
Gümüş.Ons 24,41 24,44 -0,04  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 0,02  
B. Petrol 83,83 83,83 0,40  
Seans Raporu 13:34
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