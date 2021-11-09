***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar48 nolu dipnotDeğişikliğin NedeniYabancı para pozisyonu bilgilerinde TL karşılığı rakamın döviz sütununa yazılması sebebiyle oluşan hatanın giderilmesi.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin net dönem karına etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar8 Kasım 2021 tarihinde yayınlandığımız 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuzun,48 numaralı dipnotunda yer alan "Kur Riski Yönetimi" başlıklı tabloda TL karşılığı rakamın döviz sütununa yazılması sebebiyle oluşan hata düzeltilerek, finansal tablo bildirimi değişiklik izninin tanımlanmasını müteakip seans sonunda yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976239BIST