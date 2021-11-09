***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
09.11.2021 13:41
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
48 nolu dipnot
Değişikliğin Nedeni
Yabancı para pozisyonu bilgilerinde TL karşılığı rakamın döviz sütununa yazılması sebebiyle oluşan hatanın giderilmesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin net dönem karına etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
8 Kasım 2021 tarihinde yayınlandığımız 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuzun,
48 numaralı dipnotunda yer alan "Kur Riski Yönetimi" başlıklı tabloda TL karşılığı rakamın döviz sütununa yazılması sebebiyle oluşan hata düzeltilerek, finansal tablo bildirimi değişiklik izninin tanımlanmasını müteakip seans sonunda yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976239
BIST
13:341.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,53
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.625
En Düşük
1.605
13:349,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0314
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:3411,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0430
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:34570,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,38
|Açılış
|: 570,00
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:34
|TSPOR
|6,18
|26.309.632
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|28,16
|122.982.455
|% 9,66
|
|GSDDE
|4,26
|27.472.424
|% 7,58
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|160.231.717
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|354.292.743
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.544.281
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,41
|28.242.993
|% -8,61
|
|INVEO
|28,90
|10.833.324
|% -8,54
|
|SISE
|9,37
|1.555.871.391
|% 4,46
|
|GARAN
|10,84
|1.453.379.863
|% 0,56
|
|PETKM
|6,93
|1.203.310.817
|% 1,61
|
|THYAO
|18,31
|1.056.244.087
|% 1,44
|
|YKBNK
|3,14
|897.703.199
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,14
|897.703.199
|% 3,29
|
|PETKM
|6,93
|1.203.310.817
|% 1,61
|
|SISE
|9,37
|1.555.871.391
|% 4,46
|
|ODAS
|1,52
|248.162.044
|% 2,70
|
|GARAN
|10,84
|1.453.379.863
|% 0,56
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7052
|9,7090
|% 0,32
|
|Euro
|11,2604
|11,2654
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,1745
|13,2406
|% 0,64
|
|Frank
|10,6052
|10,6691
|% 0,50
|
|Riyal
|2,5835
|2,5965
|% 0,41
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,02
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.754
|3.848
|2,64
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|1,28
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,40
|