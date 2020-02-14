***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 11:50
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818999
BIST
13:14120.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 417,11
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
13:146,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
13:146,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5781
En Düşük
6,5408
13:14307,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,85
|Açılış
|: 307,13
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,78
|454.425.565
|% 15,83
|
|AYCES
|12,74
|6.098.162
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,96
|227.454.111
|% 13,67
|
|GEDIK
|12,09
|46.787.728
|% 10,92
|
|ISYAT
|2,87
|80.618.289
|% 10,38
|
|TUKAS
|12,43
|2.449.708
|% -18,55
|
|SAFKR
|3,07
|833.193
|% -8,36
|
|OZBAL
|2,41
|9.556.638
|% -8,02
|
|RHEAG
|2,21
|34.553.385
|% -5,96
|
|ISBTR
|53.000,00
|1.066.299
|% -5,94
|
|ASELS
|29,58
|911.054.350
|% 4,82
|
|THYAO
|14,94
|902.820.681
|% -0,33
|
|ISGYO
|2,27
|468.557.891
|% 9,66
|
|GSRAY
|2,78
|454.425.565
|% 15,83
|
|PETKM
|4,13
|395.557.820
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,27
|468.557.891
|% 9,66
|
|GSRAY
|2,78
|454.425.565
|% 15,83
|
|CEMAS
|1,25
|166.719.053
|% 3,31
|
|PETKM
|4,13
|395.557.820
|% 1,23
|
|KARSN
|1,89
|175.071.767
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8753
|7,9148
|% 0,18
|
|Frank
|6,1517
|6,1887
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6105
|1,6186
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|-0,05
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|1,79
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,44
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|0,11
|