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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

20.05.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Borsa İstanbul A.Ş.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Ana pazar başvurusu kapsamında
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar

Vergi Usul Kanunlarına göre hazırlanmış 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.03.2020 bilanço ve gelir tabloları Ana Pazar geçiş başvurusu kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. ile paylaşılmış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845936


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Frank 7,0078 7,0501 % 0,94  
Riyal 1,8037 1,8127 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 2,16  
Altın Gr. 382 382 1,99  
Cumhuriyet 2.470 2.502 4,90  
Tam 2.543 2.567 5,00  
Yarım 1.241 1.255 2,40  
Çeyrek 620 628 1,20  
Gümüş.Ons 17,41 17,44 0,08  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,03  
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