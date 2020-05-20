***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2020 16:07
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Borsa İstanbul A.Ş.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Ana pazar başvurusu kapsamında
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunlarına göre hazırlanmış 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.03.2020 bilanço ve gelir tabloları Ana Pazar geçiş başvurusu kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. ile paylaşılmış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845936
BIST
16:40102.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 607,85
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:406,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
16:407,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4607
En Düşük
7,3878
16:40381,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,86
|Açılış
|: 381,90
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.440.506
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.992
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.602.319
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.687.376
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|ASELS
|29,72
|682.162.616
|% 1,78
|
|THYAO
|10,91
|602.324.552
|% 1,02
|
|MGROS
|34,26
|536.118.413
|% 4,01
|
|GARAN
|7,74
|522.907.844
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,34
|223.221.333
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,20
|281.291.519
|% 3,90
|
|YYAPI
|0,67
|51.192.550
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|AFYON
|2,86
|206.910.271
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3144
|8,3561
|% 0,52
|
|Frank
|7,0078
|7,0501
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,16
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.502
|4,90
|
|Tam
|2.543
|2.567
|5,00
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,40
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|1,01
|