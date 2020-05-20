***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBorsa İstanbul A.Ş.Mali Tablonun Verilme NedeniAna pazar başvurusu kapsamındaMali Tablonun Verilme Tarihi20/05/2020AçıklamalarVergi Usul Kanunlarına göre hazırlanmış 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.03.2020 bilanço ve gelir tabloları Ana Pazar geçiş başvurusu kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. ile paylaşılmış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845936BIST