***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.11.2020 18:45
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Sonuç
"II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, SAFKAR'ın kamuya açıklanan 2019 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2020 yılı içinde ulaşması öngörülen C.E.O. Dış Ticaret A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede: SAFKAR'ın 2020 yılında bağlı şirketi C.E.O. Dış Ticaret A.Ş.'den üretim amaçlı temin etmekte olduğu ithal ilk madde malzemelerin satın alınması ile ilgili işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890037
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0773
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
18:059,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0744
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
18:05460,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,52
|Açılış
|: 460,68
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|16.624.923
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9207
|7,9297
|% -0,95
|
|Euro
|9,4424
|9,4531
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,5723
|10,6253
|% -0,86
|
|Frank
|8,6941
|8,7464
|% -0,64
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,42
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,46
|48,46
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57AVISA
Yüzde 4.98 oranında artışla 14.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 521 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.71 ) 1, 473
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BANVT, BURVA
-
17:56XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de
-
17:56QNBFB
Yüzde 9.97 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 292 adet işlem