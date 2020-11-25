***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Sonuç"II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, SAFKAR'ın kamuya açıklanan 2019 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2020 yılı içinde ulaşması öngörülen C.E.O. Dış Ticaret A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede: SAFKAR'ın 2020 yılında bağlı şirketi C.E.O. Dış Ticaret A.Ş.'den üretim amaçlı temin etmekte olduğu ithal ilk madde malzemelerin satın alınması ile ilgili işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890037BIST