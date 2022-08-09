***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, SAFKAR'ın kamuya açıklanan 2021 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılı içinde ulaşması öngörülen C.E.O. Dış Ticaret A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede:SAFKAR'ın 2022 yılında bağlı şirketi C.E.O. Dış Ticaret A.Ş.'den üretim amaçlı temin etmekte olduğu ithal ilk madde malzemelerin satın alınması ile ilgili işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleştiği/gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053892BIST