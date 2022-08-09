***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.08.2022 22:06
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, SAFKAR'ın kamuya açıklanan 2021 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılı içinde ulaşması öngörülen C.E.O. Dış Ticaret A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede:
SAFKAR'ın 2022 yılında bağlı şirketi C.E.O. Dış Ticaret A.Ş.'den üretim amaçlı temin etmekte olduğu ithal ilk madde malzemelerin satın alınması ile ilgili işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleştiği/gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053892
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0267
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.032,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8904
|17,9279
|% -0,12
|
|Euro
|18,2596
|18,3200
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,5433
|21,6513
|% -0,22
|
|Frank
|18,6893
|18,8019
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7468
|4,7706
|% -0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.915
|7.001
|14,00
|
|Yarım
|3.369
|3.423
|7,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,56
|96,56
|-0,09
|