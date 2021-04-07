***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
07.04.2021 15:32
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz genel kurulunda onaylanan kar dağıtım politikası ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924213
BIST
16:591.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:598,1782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:599,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0697
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:59457,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 457,35
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:59
|CEOEM
|6,60
|75.164.661
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.467.791
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|165.572
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.031
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.705.627
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.876.836
|% 3,13
|
|GARAN
|6,82
|945.322.214
|% 0,44
|
|JANTS
|921,80
|873.321.719
|% 3,74
|
|BJKAS
|9,27
|854.847.455
|% 1,87
|
|THYAO
|12,87
|803.262.579
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.876.836
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,19
|386.913.636
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|945.322.214
|% 0,44
|
|TSKB
|1,40
|173.943.847
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,15
|122.465.785
|% 1,77
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1723
|8,1782
|% 0,62
|
|Euro
|9,7303
|9,7402
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,1963
|11,2525
|% -0,15
|
|Frank
|8,7695
|8,8223
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
|% 0,50
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,17
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.014
|3.092
|16,17
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|7,81
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,91
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|-0,22
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:12KARSN
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 585, 815 adet işlem
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17:11DZGYO
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 488 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 78 kaybederek (% -0.05 ) 1, 452
-
17:10XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 14, 292.00 milyon TL de
-
17:10KRONT
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 62.10 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 279 adet işlem