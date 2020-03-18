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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2020 13:50
GÜNCEL HABERLER



***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunca hazırlanan kar payı dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe ayrılması önerisi Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESFEK00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SAFKR, TRESFEK00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESFEK00019 0 0
B Grubu, SAFKR, TRESFEK00027 0 0

Ek Açıklamalar
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2019 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na
göre Şirketimizin 2019 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 6.787.891,00 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 3.000 TL'dir.
Net dönem kârından vergi karşılıkları ve yasak yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 5.193.127,68-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.748.268,83
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.787.891 7.405.445,82
4. Vergiler ( - ) 1.288.937,92 1.288.937,92
5. Net Dönem Kârı 5.498.953,08 6.116.507,9
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 305.825,4 305.825,4
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.193.127,68 5.810.682,5
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.193.127,68 5.810.682,5
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.000 3.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.196.127,68 5.813.682,5
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 5.193.127,68 5.810.682,5
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830346


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Sterlin 7,6329 7,6712 % -0,71  
Frank 6,6645 6,7047 % 0,53  
Riyal 1,7156 1,7242 % 1,02  
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Cumhuriyet 2.081 2.113 -4,00  
Tam 2.069 2.122 -5,82  
Yarım 1.000 1.027 -2,81  
Çeyrek 502 513 -1,41  
Gümüş.Ons 12,16 12,22 -0,43  
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