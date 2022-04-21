***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2022 12:57
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulunca hazırlanan kar payı dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe ayrılması önerisi Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 14.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESFEK00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SAFKR, TRESFEK00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESFEK00019 0 0
B Grubu, SAFKR, TRESFEK00027 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli önerisi olan "Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 13.774.797,91-TL'nin Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararının Olağan Genel Kurulun onayına sunulması" genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.649.217,61
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 18.068.561 18.601.953,98
4. Vergiler ( - ) 3.589.884 4.493.372,26
5. Net Dönem Kârı 14.478.677 14.108.581,72
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 705.429,09 705.429,09
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.773.247,91 13.403.152,63
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 13.773.247,91 13.403.152,63
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.550 1.550
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.774.797,91 13.404.702,63
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 13.773.247,91 13.403.152,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022641
BIST