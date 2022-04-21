***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulunca hazırlanan kar payı dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe ayrılması önerisi Genel Kurul'da onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESFEK00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SAFKR, TRESFEK00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESFEK00019 0 0B Grubu, SAFKR, TRESFEK00027 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli önerisi olan "Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 13.774.797,91-TL'nin Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararının Olağan Genel Kurulun onayına sunulması" genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.250.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.649.217,61Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 18.068.561 18.601.953,984. Vergiler ( - ) 3.589.884 4.493.372,265. Net Dönem Kârı 14.478.677 14.108.581,726. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 705.429,09 705.429,098. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.773.247,91 13.403.152,63Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 13.773.247,91 13.403.152,639. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.550 1.55010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.774.797,91 13.404.702,6311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 13.773.247,91 13.403.152,6320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022641BIST