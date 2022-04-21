Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2022 13:00
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin güncellemesine ilişkin öneri 2021 olağan genel kurulunda kabul edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun hazırlamış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesine ilişkin gündemin altıncı maddesinde, tadil tasarısı 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022642


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:302.553
Değişim :  -0,15% |  -3,90
Açılış :  2.550  
Önceki Kapanış :  2.557  
En Yüksek
2.561 En Düşük
2.546
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,52 398.316 % 9,97  
DAGHL 25,64 6.062.822 % 9,95  
KLSYN 2,16 64.154.053 % 9,64  
TIRE 13,76 77.344.161 % 8,86  
CRDFA 2,57 58.900.038 % 7,98  
daha fazla
13:28 Alış Satış %  
Dolar 14,7338 14,7356 % 0,22  
Euro 15,9113 15,9354 % -0,09  
Sterlin 18,9303 19,0252 % -0,88  
Frank 15,3632 15,4557 % 0,03  
Riyal 3,9162 3,9359 % 0,19  
daha fazla
13:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 -11,03  
Altın Gr. 921 921 -1,53  
Cumhuriyet 6.111 6.203 4,00  
Tam 6.085 6.237 6,74  
Yarım 2.941 3.017 3,27  
Çeyrek 1.475 1.508 1,63  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 -0,50  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,19  
B. Petrol 107 107 -1,79  
Seans Raporu 13:28
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru