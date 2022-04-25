***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 11:01
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı için hazırlanan tadil tasarısı tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 25.04.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun hazırlamış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesine ilişkin gündemin altıncı maddesinde, tadil tasarısı 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023421
BIST
14:212.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -20,12
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:2114,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0270
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:2115,8136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0201
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:21906,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,86
|Açılış
|: 906,79
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.075.877
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,31
|87.095.372
|% 8,45
|
|LIDFA
|5,72
|26.980.910
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.948.982
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,79
|16.969.652
|% -6,63
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,88
|4.516.622.350
|% 0,71
|
|KRDMD
|15,18
|1.933.897.696
|% 0,80
|
|TUPRS
|250,10
|1.113.198.147
|% -3,59
|
|SISE
|17,71
|1.082.246.212
|% -1,23
|
|EREGL
|34,30
|1.032.741.076
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,69
|774.966.816
|% -2,54
|
|ODAS
|2,47
|399.137.040
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,06
|779.391.270
|% -1,36
|
|TSKB
|1,94
|262.934.767
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,18
|1.933.897.696
|% 0,80
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7907
|14,7947
|% 0,18
|
|Euro
|15,8049
|15,8136
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7410
|18,8350
|% -0,18
|
|Frank
|15,3827
|15,4754
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9301
|3,9498
|% 0,05
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|27,39
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|13,25
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,38
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:36LIDFA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 550, 624 adet işlem
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14:35XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 26, 914.00 milyon TL de
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