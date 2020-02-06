***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.02.2020 15:46
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.02.2020 tarih BİAŞ-2-807 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817391
BIST
16:20123.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 789,19
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
16:205,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
16:206,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:20301,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,14
|Açılış
|: 301,63
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,90
|13.544.292
|% 13,41
|
|VESTL
|16,54
|369.737.798
|% 11,91
|
|AKMGY
|28,70
|4.753.636
|% 11,33
|
|GYHOL
|29,68
|15.879.354
|% 11,16
|
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|DOKTA
|68,85
|7.829.764
|% -8,57
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|40.968
|% -6,59
|
|BURVA
|15,03
|231.607
|% -6,06
|
|THYAO
|14,85
|1.589.468.358
|% 1,64
|
|ODAS
|2,26
|632.997.858
|% 1,80
|
|SASA
|9,35
|597.100.165
|% -1,16
|
|SISE
|5,60
|551.991.879
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,14
|448.211.787
|% 4,67
|
|ODAS
|2,26
|632.997.858
|% 1,80
|
|CEMAS
|1,25
|249.537.327
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,95
|429.042.575
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,14
|448.211.787
|% 4,67
|
|TEKTU
|1,75
|250.739.853
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7437
|7,7825
|% -0,03
|
|Frank
|6,1246
|6,1615
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5915
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,91
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,11
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:31AKMGY
Yüzde 11.25 oranında artışla 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 472 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TSKB, KRDMD
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 941, 94 artarak (% 0.81 ) 116, 809
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, METUR, IZTAR, EKGYO, CUSAN, TUCLK
-
16:30
AKMGY, SAFKR, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında