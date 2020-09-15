***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.09.2020 11:04
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Özel Durumlar Tebliği'ne göre, şirketimize ait kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875067
BIST
14:061.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:067,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:068,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:06474,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,55
|Açılış
|: 474,32
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:04
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.005.370
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.771.906
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,64
|64.969.371
|% -9,00
|
|BJKAS
|3,40
|28.025.219
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.074.334.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,44
|842.553.727
|% 3,26
|
|SISE
|6,40
|349.707.452
|% -0,47
|
|ECILC
|6,87
|272.672.227
|% 3,62
|
|TUPRS
|82,20
|252.789.027
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,14
|1.074.334.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,44
|842.553.727
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,04
|115.953.913
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,85
|167.765.303
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,77
|248.777.361
|% 1,84
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4881
|% 0,05
|
|Euro
|8,9031
|8,9071
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6352
|9,6835
|% 0,54
|
|Frank
|8,2357
|8,2853
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,51
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|11,00
|
|Tam
|3.126
|3.204
|15,81
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|7,65
|
|Çeyrek
|758
|775
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|0,67
|