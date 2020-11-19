***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.11.2020 15:34
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.11.2020 tarih BİAŞ-2-4719 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889218
BIST
16:291.321
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 26,24
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:297,5633
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,1527
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:298,9591
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1911
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:29452,08
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -12,05
|Açılış
|: 452,08
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.179.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.390.008
|% -9,70
|
|GARAN
|9,53
|9.371.482.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,89
|4.673.151.730
|% 6,54
|
|YKBNK
|3,14
|4.095.998.397
|% 7,17
|
|AKBNK
|6,61
|2.309.348.770
|% 5,42
|
|VAKBN
|4,95
|1.755.554.584
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,14
|4.095.998.397
|% 7,17
|
|GARAN
|9,53
|9.371.482.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,89
|4.673.151.730
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,95
|881.784.586
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,95
|1.755.554.584
|% 3,99
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5587
|7,5633
|% -1,98
|
|Euro
|8,9494
|8,9591
|% -2,09
|
|Sterlin
|9,9717
|10,0218
|% -2,34
|
|Frank
|8,2539
|8,3037
|% -2,13
|
|Riyal
|2,0097
|2,0198
|% -2,05
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-15,70
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-11,90
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|-92,16
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|-44,59
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,29
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,04
|
Seans Raporu
16:29
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16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YBTAS, MARKA, MARTI, EUYO, TKURU