***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.12.2020 16:14
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.12.2020 tarih BİAŞ-2-4909 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891185
BIST
17:431.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:437,7820
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0796
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:439,4736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0434
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4617
17:43459,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,32
|Açılış
|: 459,78
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,41
BIST En Aktif Hisseler17:43
|INVEO
|34,98
|27.545.552
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.392.691
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.300.825
|% 9,98
|
|HUBVC
|19,28
|203.868.337
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,06
|2.420.215.340
|% -8,04
|
|KLMSN
|20,26
|27.074.558
|% -7,83
|
|GARAN
|9,23
|2.634.308.774
|% 0,11
|
|TSKB
|2,06
|2.420.215.340
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,67
|2.228.346.370
|% 1,91
|
|PETKM
|4,27
|1.869.423.161
|% 0,95
|
|THYAO
|12,21
|1.263.326.690
|% -0,33
|
|TSKB
|2,06
|2.420.215.340
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,67
|2.228.346.370
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,18
|955.425.953
|% 0,46
|
|PETKM
|4,27
|1.869.423.161
|% 0,95
|
|GARAN
|9,23
|2.634.308.774
|% 0,11
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7773
|7,7820
|% -1,01
|
|Euro
|9,4660
|9,4736
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,4550
|10,5074
|% -0,20
|
|Frank
|8,7097
|8,7622
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0715
|2,0819
|% -0,86
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|6,92
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|-0,08
|