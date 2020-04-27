***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 12:55
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 50 adet Trolleybus için 50 adet Yolcu Salonu Kliması ve 50 adet Sürücü Kabin Klimalarını kapsayan 372.300 Euro bedelli bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, sipariş alınmıştır. Teslimatlar 10 ay içerisinde tamamlanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840268
BIST
17:10100.796
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 2.036,76
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
17:106,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
17:107,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
17:10383,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,99
|Açılış
|: 383,69
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.184.675
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.389.200
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|156.547.853
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.853.277
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,63
|234.359
|% -6,46
|
|THYAO
|10,71
|1.191.345.698
|% 4,28
|
|GARAN
|8,31
|1.027.153.959
|% 2,34
|
|ECILC
|5,09
|838.124.103
|% 5,60
|
|ASELS
|27,28
|744.134.126
|% 2,25
|
|SOKM
|12,17
|466.939.126
|% 4,11
|
|ECILC
|5,09
|838.124.103
|% 5,60
|
|GARAN
|8,31
|1.027.153.959
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,09
|247.224.010
|% 3,98
|
|IHLGM
|1,07
|120.851.822
|% 1,90
|
|THYAO
|10,71
|1.191.345.698
|% 4,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,84
|
|Frank
|7,1338
|7,1768
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|-11,50
|
|Tam
|2.533
|2.588
|-15,70
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|-5,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-1,90
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:21PEKGY
Yüzde 7.55 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 840 adet işlem
-
17:19DOGUB
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 120, 019 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 100, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 12, 809.00 milyon TL de
-
17:17ACSEL
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 878 adet işlem
-
17:15ATEKS
Yüzde 5.62 oranında artışla 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 702 adet işlem