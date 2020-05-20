***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 12:05
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 30 adet Trolleybus için 30 adet Yolcu Salonu Kliması ve 30 adet Sürücü Kabin Klimalarını kapsayan 205.000 Euro bedelli bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, sipariş alınmıştır.
Teslimatlar 5 ay içerisinde tamamlanacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845885
BIST
12:52102.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 712,56
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
12:526,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
12:527,4410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4446
En Düşük
7,3878
12:52382,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 382,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|6,60
|5.025.609
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|17.360.635
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.229.286
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|746.274
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|65.910.785
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|13,11
|489.068.896
|% 2,58
|
|GARAN
|7,73
|359.796.189
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|261.614.700
|% -2,63
|
|THYAO
|10,88
|249.002.944
|% 0,74
|
|BIMAS
|62,30
|242.917.291
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,35
|179.177.546
|% 3,05
|
|ODAS
|1,87
|108.837.624
|% 1,08
|
|AFYON
|2,88
|164.020.494
|% 3,23
|
|ISGYO
|1,68
|94.733.196
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,48
|136.292.228
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3017
|8,3434
|% 0,36
|
|Frank
|6,9996
|7,0417
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,70
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,00
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,30
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,00
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|0,40
|