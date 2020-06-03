***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 11:10
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 230 adet Özel Dizayn Ambulans için Hasta ve Sürücü Bölümü İklimlendirme Sistemini kapsayan 246.100 Euro bedelli bir ihracat bağlantısının sözleşmesini imzalamış olup, siparişler alınmıştır.
Teslimatlar 3 ay içerisinde tamamlanacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848710
BIST
12:26108.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 898,26
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:266,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
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6,7503
En Düşük
6,6727
12:267,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0631
|Açılış
|: 7,5800
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|Önceki Kapanış
|: 7,5600
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7,5726
En Düşük
7,4561
12:26372,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,67
|Açılış
|: 372,80
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|72.189.709
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.235.800
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|RTALB
|18,92
|12.388.103
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.044.325
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|DAGHL
|6,94
|418.940
|% -6,97
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,25
|811.743.963
|% 2,36
|
|ASELS
|32,14
|557.900.380
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,73
|391.395.998
|% 1,17
|
|THYAO
|12,60
|352.999.452
|% -0,08
|
|AKBNK
|5,87
|269.573.584
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,73
|391.395.998
|% 1,17
|
|GARAN
|8,25
|811.743.963
|% 2,36
|
|ADESE
|1,70
|136.815.775
|% 1,19
|
|KARSN
|1,85
|133.096.403
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,31
|93.600.981
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4605
|8,5029
|% 0,94
|
|Frank
|6,9803
|7,0223
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7911
|1,8001
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,58
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.447
|-9,20
|
|Tam
|2.487
|2.518
|-1,70
|
|Yarım
|1.214
|1.229
|-4,60
|
|Çeyrek
|607
|615
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|0,52
|