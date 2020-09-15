***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 14:33
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket faaliyetinin imkansız hale gelmesi nedeniyle beklenen ekonomik faydanın sağlanamayacağı anlaşıldığından Mısır'da faaliyet gösteren iştirakimiz "SAFKAR EGYPT FOR AİR CONDİTİON AND REFRİGERATİON INDUSTRİES" ‘ın tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875097
BIST
17:181.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:187,4907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:188,8727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:18470,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,72
|Açılış
|: 470,05
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:16
|EUKYO
|2,31
|10.632.917
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.530.310
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.888.081
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.231.033
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,62
|87.000.573
|% -9,50
|
|BJKAS
|3,36
|34.624.454
|% -9,19
|
|PETKM
|4,33
|1.595.847.739
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,11
|1.353.640.872
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|667.399.203
|% 3,92
|
|SISE
|6,36
|546.215.627
|% -1,09
|
|TUPRS
|81,00
|462.930.649
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,11
|1.353.640.872
|% -1,27
|
|PETKM
|4,33
|1.595.847.739
|% 0,70
|
|IHLAS
|1,06
|269.563.083
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,46
|273.632.071
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,82
|333.578.928
|% -0,55
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4850
|7,4874
|% 0,04
|
|Euro
|8,8609
|8,8732
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,6137
|9,6619
|% 0,32
|
|Frank
|8,2076
|8,2570
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% 0,02
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,16
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-9,36
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,53
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,77
|39,77
|0,16
|