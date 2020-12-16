***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 15:14
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz elektrikli ticari araçlarla ilgili yaptığı mühendislik çalışmaları neticesinde, ticari araç üreticisi (OEM) bir firmaya 2 adet elektrikli midibüs kliması prototip teslimatları yapmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893417
BIST
16:311.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:317,8157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0205
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:319,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:31465,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,05
|Açılış
|: 465,27
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:29
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.125.219
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.643.038
|% 9,95
|
|NUGYO
|7,56
|12.394.933
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|THYAO
|12,90
|2.345.483.787
|% 2,14
|
|SISE
|7,25
|1.515.538.028
|% -1,09
|
|GARAN
|9,81
|1.477.379.323
|% 1,66
|
|ODAS
|4,10
|1.193.521.582
|% 2,24
|
|ASELS
|18,09
|968.890.794
|% 1,69
|
|ODAS
|4,10
|1.193.521.582
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,14
|772.863.729
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|442.504.921
|% 0,00
|
|SISE
|7,25
|1.515.538.028
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,61
|491.775.617
|% 5,67
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8127
|7,8154
|% -0,27
|
|Euro
|9,5233
|9,5276
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,5445
|10,5974
|% 0,37
|
|Frank
|8,7906
|8,8436
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0758
|2,0862
|% -0,32
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-0,04
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.076
|3.156
|-4,44
|
|Yarım
|1.487
|1.527
|-2,15
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,99
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,15
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|0,05
|
Seans Raporu
16:29
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 76 artarak (% 0.95 ) 1, 562
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16:41
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NUGYO, SANFM
-
16:41RTALB
Yüzde 7.61 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 182 adet işlem
-
16:39EMKEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 058, 600 adet işlem
-
16:38GLRYH
Yüzde 8.23 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 752 adet işlem