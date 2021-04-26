***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 10:20
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021, 24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.01.2021 tarihinde bağlı ortaklığımız Teksav Teknoloji A.Ş.'nin Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8 adet hava alanı/helikopter pistinin aydınlatma malzemeleri ve bunların montajı ihalesine teklif verdiği açıklanmıştı.
İhale merciinin değerlendirmesi sonucunda teknik incelemeden başarılı olmuş ancak en düşük teklifin başka bir Şirket tarafından verildiği öğrenilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930808
BIST
10:461.360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,40
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.360
En Düşük
1.344
10:468,3554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0134
|Açılış
|: 65,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 65,4200
|
8,4860
En Düşük
8,3438
10:4610,1124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0272
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
10,2769
En Düşük
10,1030
10:466,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,02
|Açılış
|: 6,99
|
|Önceki Kapanış
|: 7,01
|
7,09
En Düşük
6,98
BIST En Aktif Hisseler10:46
|MAALT
|193,60
|6.005.232
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,08
|25.262.066
|% -7,66
|
|GLYHO
|3,62
|24.013.375
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|32,00
|19.855.766
|% -4,99
|
|GARAN
|7,03
|301.774.784
|% -0,57
|
|GWIND
|6,05
|253.541.085
|% 8,81
|
|EREGL
|18,40
|242.166.693
|% 2,28
|
|PETKM
|6,39
|174.660.406
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,02
|158.474.625
|% 0,72
|
|GARAN
|7,03
|301.774.784
|% -0,57
|
|GWIND
|6,05
|253.541.085
|% 8,81
|
|YKBNK
|2,08
|77.287.974
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|43.619.810
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|58.422.185
|% 0,56
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3502
|8,3554
|% -0,16
|
|Euro
|10,1041
|10,1124
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,6304
|11,6887
|% 0,42
|
|Frank
|9,1284
|9,1834
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2283
|2,2394
|% 0,15
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,96
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|-0,73
|
Seans Raporu
10:46
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