***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2022 tarihinde açıklamış olduğumuz klima ve soğutucu imalatında kullanılan bazı metal aksamların firmamız bünyesinde üretilmesini teminen İzmir – Menemen/Emiralemli mevkiinde yapılacak yatırım kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylamıştır.Yatırım, orta-yüksek teknoloji kapsamında olup, 4ncü bölge desteklerinden yararlanacaktır.SGK primi işveren hissesi 6 yıl, vergi indirimi kapsamında yatırıma katkı oranı %45, faiz desteği %4 olacaktır. Bunların dışında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnalarından faydalanılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020533BIST