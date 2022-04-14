***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 14:37
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2022 tarihinde açıklamış olduğumuz klima ve soğutucu imalatında kullanılan bazı metal aksamların firmamız bünyesinde üretilmesini teminen İzmir – Menemen/Emiralemli mevkiinde yapılacak yatırım kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylamıştır.
Yatırım, orta-yüksek teknoloji kapsamında olup, 4ncü bölge desteklerinden yararlanacaktır.
SGK primi işveren hissesi 6 yıl, vergi indirimi kapsamında yatırıma katkı oranı %45, faiz desteği %4 olacaktır. Bunların dışında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnalarından faydalanılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020533
BIST
14:302.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,44
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:3014,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:3015,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0534
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:30928,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 928,64
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:28
|DAPGM
|27,14
|123.990.051
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ASUZU
|88,10
|58.189.398
|% 8,77
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|ESCOM
|9,16
|35.211.126
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,04
|7.689.466
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.338.941
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,16
|7.821.681
|% -3,60
|
|THYAO
|37,16
|3.491.182.132
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|GARAN
|13,68
|1.532.214.195
|% 0,29
|
|EREGL
|35,22
|1.060.354.224
|% 0,17
|
|KRDMD
|16,10
|965.993.986
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|TSKB
|1,81
|513.428.939
|% 7,10
|
|ODAS
|2,33
|540.910.958
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|790.609.128
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|961.375.445
|% 1,39
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6178
|14,6210
|% 0,18
|
|Euro
|15,9773
|15,9883
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,1427
|19,2387
|% 0,31
|
|Frank
|15,5639
|15,6576
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8862
|3,9057
|% 0,16
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|0,30
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|3,87
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|1,87
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,43
|
Seans Raporu
14:28
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