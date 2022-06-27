***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Teksav Teknoloji Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.'nin 06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurulunda savunma sanayii alanındaki yeni yatırımlarını finanse etmek üzere ödenmiş sermayenin 500.000-TL'den 10.000.000-TL'ye yükseltilmesine karar verdiği 06.04.2022 tarihinde açıklanmıştı.Bedelsiz sermaye artışı sonrası %80'lik payımıza isabet eden 7.424.000-TL'nin nakden taahhüt edilmesine ve bu tutarın %25'inin tescilden önce ödenmesine karar verilmiştir.Kullanılmayan nominal 1.392.000-TL'lik rüçhan hakkının şirketimiz tarafından kullanılarak %25'inin tescilden önce ödenmesine karar verilmiştir.Bu işlem sonunda %80 olan ortaklığımız %93,92'ye çıkacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039384BIST