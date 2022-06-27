***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 13:56
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Teksav Teknoloji Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.'nin 06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurulunda savunma sanayii alanındaki yeni yatırımlarını finanse etmek üzere ödenmiş sermayenin 500.000-TL'den 10.000.000-TL'ye yükseltilmesine karar verdiği 06.04.2022 tarihinde açıklanmıştı.
Bedelsiz sermaye artışı sonrası %80'lik payımıza isabet eden 7.424.000-TL'nin nakden taahhüt edilmesine ve bu tutarın %25'inin tescilden önce ödenmesine karar verilmiştir.
Kullanılmayan nominal 1.392.000-TL'lik rüçhan hakkının şirketimiz tarafından kullanılarak %25'inin tescilden önce ödenmesine karar verilmiştir.
Bu işlem sonunda %80 olan ortaklığımız %93,92'ye çıkacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039384
BIST
15:152.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -22,70
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1516,5127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,3717
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1517,4686
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,3586
|Açılış
|: 17,6000
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|Önceki Kapanış
|: 17,8650
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17,8485
En Düşük
17,0117
15:15974,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -17,72
|Açılış
|: 974,38
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:13
|RYSAS
|8,47
|9.580.116
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.191.487
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.647.233
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.553
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.587
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,15
|55.274.729
|% -4,59
|
|KGYO
|8,22
|23.454.506
|% -4,31
|
|GSDHO
|3,93
|67.509.261
|% -4,15
|
|THYAO
|49,76
|3.230.045.190
|% -0,98
|
|SISE
|21,92
|1.470.521.232
|% 0,74
|
|EREGL
|27,96
|1.110.309.741
|% 0,36
|
|ASELS
|23,84
|804.537.064
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|719.797.688
|% -2,51
|
|ODAS
|3,17
|363.381.219
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|481.926.624
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|719.797.688
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|195.910.741
|% -1,54
|
|SISE
|21,92
|1.470.521.232
|% 0,74
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5037
|16,5171
|% -2,18
|
|Euro
|17,4397
|17,4661
|% -2,03
|
|Sterlin
|20,2156
|20,3170
|% -2,13
|
|Frank
|17,1625
|17,2659
|% -2,20
|
|Riyal
|4,3919
|4,4139
|% -2,10
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|3,76
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-17,36
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.499
|6.617
|-245,00
|
|Yarım
|3.191
|3.237
|-119,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,43
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,77
|