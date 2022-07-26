***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 16:21
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimiz, 25.03.2022 tarihinde aldığı yatırım kararı kapsamında üretim tesisi inşaa edecektir.
Şirketimizin "YAYLA MAH. ÇAYIRALAN MEVKİİ KÜME EVLERİ NO: 53/1 Menemen/İZMİR" adresinde bir şubesinin açılmasına,
Şube unvanının "SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLIMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - EMİRALEM Şubesi" olmasına,
Şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına,
Şube müdürlüğüne Türkiye Cumhuriyeti uyruklu *** T.C. Kimlik No'lu, ***** adresinde ikamet eden, Abdi MERTTÜRK'ün atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, münferiden temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Esas sözleşmede öngörülen izinleri almak için SPK ve Ticaret Bakanlığına başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047772
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|Alış
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|Euro
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|Frank
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|18,5701
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
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|1.721
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|Altın Gr.
|989
|989
|2,93
|
|Cumhuriyet
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|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.653
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
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|10,74
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