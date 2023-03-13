***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 09:07
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022, 31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2022 tarihinde klima ve soğutucu imalatında kullanılan bazı metal aksamların firmamız bünyesinde üretilmesini teminen İzmir – Menemen/Emiralemli mevkiinde yatırım kararı almış idi.
Söz konusu yatırıma ait inşaat, makina ve ekipman kurulumları tamamlanmıştır.
Emiralem şubemiz 13.03.2023 itibarıyla "Yayla Mah. Çayıralan Mevkii Küme Evleri N 53/2 Menemen / İZMİR" adresinde üretim faaliyetlerine başlamıştır.
Tesis, klima ve soğutucu imalatında kullanılan eşanjörlerin imalatını yapacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123246
BIST
16:035.326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -58,21
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
16:0318,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
16:0320,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1633
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
16:031.157,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 16,64
|Açılış
|: 1.157,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler16:03
|GOKNR
|14,64
|24.472.766
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|283.531.934
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.822.394
|% 9,97
|
|POLTK
|2.110,00
|41.867.384
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.548.888
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.350.394
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|117.162.777
|% -9,20
|
|VANGD
|6,69
|14.104.742
|% -8,98
|
|CEOEM
|18,40
|63.182.713
|% -8,09
|
|ASTOR
|54,20
|4.131.821.833
|% 3,83
|
|ISCTR
|14,29
|3.320.133.396
|% -1,85
|
|EREGL
|40,26
|3.258.875.088
|% -1,23
|
|SASA
|116,80
|2.896.520.568
|% 4,85
|
|THYAO
|136,40
|2.439.321.367
|% -1,66
|
|ISCTR
|14,29
|3.320.133.396
|% -1,85
|
|YKBNK
|11,27
|2.247.720.278
|% -4,97
|
|EKGYO
|8,04
|1.374.184.569
|% -0,62
|
|SKBNK
|2,47
|355.417.123
|% -5,36
|
|AKBNK
|18,89
|2.189.566.212
|% -3,23
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9687
|18,9747
|% 0,04
|
|Euro
|20,3407
|20,3455
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,8636
|22,9782
|% 0,54
|
|Frank
|20,7532
|20,8783
|% 1,22
|
|Riyal
|5,0387
|5,0640
|% 0,03
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|31,74
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|17,00
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.831
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.826
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,05
|0,53
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-3,78
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18BERA
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 602, 749 adet işlem
-
16:17PRKME
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 722, 815 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 05 kaybederek (% -1.20 ) 5, 859
-
16:16XU100
Endeks 5, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 55, 387.00 milyon TL de
-
16:15PRKAB
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 611 adet işlem