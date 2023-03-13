***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022, 31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2022 tarihinde klima ve soğutucu imalatında kullanılan bazı metal aksamların firmamız bünyesinde üretilmesini teminen İzmir – Menemen/Emiralemli mevkiinde yatırım kararı almış idi.Söz konusu yatırıma ait inşaat, makina ve ekipman kurulumları tamamlanmıştır.Emiralem şubemiz 13.03.2023 itibarıyla "Yayla Mah. Çayıralan Mevkii Küme Evleri N 53/2 Menemen / İZMİR" adresinde üretim faaliyetlerine başlamıştır.Tesis, klima ve soğutucu imalatında kullanılan eşanjörlerin imalatını yapacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123246BIST