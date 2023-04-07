***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.04.2023 tarihli 35. olağan genel kurul toplantısında gelen sorular ve yanıtları şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünün genel kurul sekmesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.https://www.safkar.com.tr/tr/yatirimci_iliskileri/19/2022-olagan-genel-kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133603BIST