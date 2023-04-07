***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 15:16
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.04.2023 tarihli 35. olağan genel kurul toplantısında gelen sorular ve yanıtları şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünün genel kurul sekmesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
https://www.safkar.com.tr/tr/yatirimci_iliskileri/19/2022-olagan-genel-kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133603
BIST
16:264.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 27,94
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2619,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2621,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:261.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,60
|19.524.771
|% 9,99
|
|GESAN
|74,35
|1.786.919.667
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.471.990
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.210.989
|% 9,96
|
|ONCSM
|116,30
|137.518.266
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,36
|111.773.499
|% -7,59
|
|POLTK
|2.073,80
|25.131.885
|% -5,92
|
|DITAS
|27,68
|15.569.845
|% -4,55
|
|ETYAT
|4,68
|2.287.700
|% -3,70
|
|THYAO
|127,50
|2.141.107.605
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,66
|1.915.685.363
|% 1,21
|
|ASTOR
|58,05
|1.832.282.262
|% -1,19
|
|GESAN
|74,35
|1.786.919.667
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.507.798.366
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.217.410.332
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.363.692.934
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,66
|1.915.685.363
|% 1,21
|
|YYAPI
|3,01
|232.962.986
|% 4,51
|
|SKBNK
|2,50
|192.179.894
|% -0,40
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2457
|19,2566
|% 0,03
|
|Euro
|20,9557
|21,0290
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8123
|23,9317
|% -0,22
|
|Frank
|21,1460
|21,2734
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1174
|5,1430
|% 0,05
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,66
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|