***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
21.09.2020 12:24
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Açıklamalar
Pay Tebliğinin 27. maddesi uyarınca, söz konusu payların borsada işlem gören niteliğe dönüşmesi ve borsada satışının yapılabilmesi amacıyla
13:421.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:427,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:428,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:42472,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:42
|EGPRO
|21,34
|7.119.380
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,94
|107.514.753
|% -5,06
|
|BRMEN
|2,61
|10.725.626
|% -4,40
|
|SISE
|6,51
|756.223.416
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,28
|626.629.634
|% 1,23
|
|GARAN
|6,57
|281.036.311
|% -1,35
|
|RTALB
|53,55
|271.896.257
|% 5,41
|
|PETKM
|4,35
|258.037.232
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,28
|626.629.634
|% 1,23
|
|SISE
|6,51
|756.223.416
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,76
|144.414.208
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|175.709.065
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,55
|92.950.273
|% 1,31
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6041
|7,6060
|% 0,67
|
|Euro
|8,9657
|8,9728
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7439
|9,7927
|% 0,14
|
|Frank
|8,2831
|8,3330
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0212
|2,0314
|% 0,64
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-18,94
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-16,93
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-8,19
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,09
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|-0,86
|