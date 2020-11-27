***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2020 tarihinde Pay Satış Bilgi Formu hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş idi.24.07.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Pay Tebliği'nin 27nci maddesine göre tekrar değerlendirildiğinde pay dönüşümü için Kurul'un onayına gerek olmadığı anlaşıldığından SPK'na yapılan başvurunun iptal edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890338BIST