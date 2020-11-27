***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
27.11.2020 17:20
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.09.2020 tarihinde Pay Satış Bilgi Formu hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş idi.
24.07.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Pay Tebliği'nin 27nci maddesine göre tekrar değerlendirildiğinde pay dönüşümü için Kurul'un onayına gerek olmadığı anlaşıldığından SPK'na yapılan başvurunun iptal edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890338
BIST
17:201.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,47
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.327
17:207,8677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:209,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 9,3450
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|Önceki Kapanış
|: 9,3750
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9,4121
En Düşük
9,2622
17:20448,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -9,57
|Açılış
|: 448,38
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler17:18
|AKCNS
|15,18
|57.837.963
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|13.805.761
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|29.111.401
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.477.232
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|TSKB
|2,47
|550.195.965
|% -7,49
|
|EKGYO
|2,18
|2.928.290.978
|% 4,81
|
|GARAN
|9,24
|2.752.970.088
|% -1,07
|
|KRDMD
|5,19
|1.635.779.256
|% 0,19
|
|PETKM
|4,20
|1.468.724.395
|% 1,69
|
|GUBRF
|51,35
|1.183.086.099
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,18
|2.928.290.978
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,30
|458.654.139
|% 2,36
|
|PETKM
|4,20
|1.468.724.395
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,19
|1.635.779.256
|% 0,19
|
|GARAN
|9,24
|2.752.970.088
|% -1,07
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8479
|7,8534
|% -0,23
|
|Euro
|9,3693
|9,3783
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4303
|10,4826
|% -0,47
|
|Frank
|8,6057
|8,6576
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0827
|2,0931
|% -0,45
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-32,06
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,09
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.968
|3.046
|-73,96
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|-35,77
|
|Çeyrek
|719
|737
|-17,89
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|0,35
|
Seans Raporu
17:18
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