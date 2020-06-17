***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/05/2020Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformGelişen İşletmeler PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi13/05/2020Başvuru SonucuOlumluAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 16/06/2020 tarihinde aldığı karar uyarınca, Şirketimiz payları 18/06/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) sürekli işlem yöntemi ileişlem görmeye başlayacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851473BIST