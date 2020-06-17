***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
17.06.2020 08:53
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2020
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Gelişen İşletmeler Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
13/05/2020
Başvuru Sonucu
Olumlu
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16/06/2020 tarihinde aldığı karar uyarınca, Şirketimiz payları 18/06/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) sürekli işlem yöntemi ile
işlem görmeye başlayacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851473
BIST
11:45111.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 215,88
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:456,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:457,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:45379,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,20
|Açılış
|: 379,10
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|84.826.541
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.207.308
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.014
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.084.248
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.467.294
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|DAGHL
|9,30
|1.608.513
|% -8,64
|
|ECILC
|6,40
|331.516.725
|% 4,92
|
|GARAN
|8,21
|276.132.818
|% 0,00
|
|ASELS
|32,38
|257.764.187
|% -0,43
|
|GUSGR
|4,37
|229.327.588
|% 3,07
|
|ODAS
|2,17
|185.710.322
|% 0,93
|
|IHLAS
|0,81
|111.826.696
|% 2,53
|
|ODAS
|2,17
|185.710.322
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,94
|163.381.303
|% 0,52
|
|ADESE
|1,82
|150.537.661
|% 2,82
|
|ALBRK
|1,59
|128.909.081
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5731
|8,6161
|% -0,14
|
|Frank
|7,1782
|7,2215
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,13
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-0,20
|
|Tam
|2.532
|2.549
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,34
|
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