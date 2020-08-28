***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSercan AKGÖK Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.08.2020 02328333764 yatirimci@safkar.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisansları 212757, 911182, 911196Esat DİNÇBOSTANCI Yatırımcı İlişkileri Yardımcısı 28.08.2020 02328333764 yatirimci@safkar.comPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 16.01.2018 Türkiye Borsa İstanbul ANA PAZAR - GRUP 1Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama MüdürüHAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge MüdürüMURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış MüdürüTANJU ÖZOĞUZ Üretim Müdürü Makine Mühendisi Üretim Müdürü, Satış Sonrası Teknik Hizmetler MüdürüCEM ÖZTAŞ Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü Makine Mühendisi Global Satış Pazarlama SorumlusuHAKAN ODAMAN Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama MüdürüÖMER GÖKMEN VATANDAŞ Mühendislik Müdürü Makine Mühendisi Mühendislik MüdürüİLKER ŞİŞEK Kalite Güvence Yöneticisi Diğer Kalite Güvence Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871567BIST