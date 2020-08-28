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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2020 14:19
GÜNCEL HABERLER


Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sercan AKGÖK Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.08.2020 02328333764 yatirimci@safkar.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisansları 212757, 911182, 911196
Esat DİNÇBOSTANCI Yatırımcı İlişkileri Yardımcısı 28.08.2020 02328333764 yatirimci@safkar.com

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 16.01.2018 Türkiye Borsa İstanbul ANA PAZAR - GRUP 1

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü
HAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge Müdürü
MURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış Müdürü
TANJU ÖZOĞUZ Üretim Müdürü Makine Mühendisi Üretim Müdürü, Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü
CEM ÖZTAŞ Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü Makine Mühendisi Global Satış Pazarlama Sorumlusu
HAKAN ODAMAN Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama Müdürü
ÖMER GÖKMEN VATANDAŞ Mühendislik Müdürü Makine Mühendisi Mühendislik Müdürü
İLKER ŞİŞEK Kalite Güvence Yöneticisi Diğer Kalite Güvence Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871567


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BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 6,49 20.395.131 % 10,00  
GYHOL 26,62 75.994.140 % 10,00  
METUR 2,75 4.617.860 % 10,00  
KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
IZMDC 26,06 38.986.585 % 9,96  
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17:10 Alış Satış %  
Dolar 7,3370 7,3411 % -0,22  
Euro 8,7149 8,7249 % 0,27  
Sterlin 9,7212 9,7700 % 0,52  
Frank 8,0731 8,1218 % 0,28  
Riyal 1,9513 1,9611 % -0,11  
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17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 28,28  
Altın Gr. 463 463 6,89  
Cumhuriyet 3.071 3.118 45,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,47 27,50 0,46  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 0,11  
B. Petrol 45,75 45,75 0,15  
Seans Raporu 17:10
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