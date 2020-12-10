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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.12.2020 11:07



***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 16.01.2018 Türkiye Borsa İstanbul ANA PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdi MERTTÜRK 11.214.789,26 TRY 31,82
Erdoğan ERDİL 1.635.057,77 TRY 4,64
Ali Sami EVKURAN 1.635.057,77 TRY 4,64
Mehmet Emin ALTINOVA 1.774.037,60 TRY 5,03
Mustafa Toğan TOPRAK 263.346,15 TRY 0,75
Abdulcabbar ERBAKAN 121.673,08 TRY 0,35
DİĞER 18.606.038,37 TRY 52,78

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ MERTTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Abaş Prefabrike, Abaş Proje Petrol, Ceo Dış Tic., Teksav Tekn., Abaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanlıkları 31.82 A,B Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür C.E.O. DIŞ TİCARET, TEKSAV TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU ÜYEKLİKLERİ Evet 0.75 B Bağımsız Üye Değil
ABDULCABBAR ERBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Termoteknik Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü 0.35 B Bağımsız Üye Değil
AYNUR ÇİLEM MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ABAŞ PREFABRİKE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 0 B Bağımsız Üye Değil
DAMLA MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.02.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ C.E.O. DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Hayır 0 Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü
HAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge Müdürü
MURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış Müdürü
TANJU ÖZOĞUZ Üretim Müdürü Makine Mühendisi Üretim Müdürü, Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü
CEM ÖZTAŞ Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü Makine Mühendisi Global Satış Pazarlama Sorumlusu
HAKAN ODAMAN Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama Müdürü
ÖMER GÖKMEN VATANDAŞ Mühendislik Müdürü Makine Mühendisi Mühendislik Müdürü
İLKER ŞİŞEK Kalite Güvence Yöneticisi Diğer Kalite Güvence Yöneticisi
SERCAN AKGÖK Muhasebe Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Yöneticisi Teksav Teknoloji A.Ş. Muhasebe Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892612


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Altın Gr. 464 464 1,60  
Cumhuriyet 3.094 3.141 -24,00  
Tam 3.078 3.155 -25,20  
Yarım 1.488 1.526 -12,19  
Çeyrek 746 763 -6,10  
Gümüş.Ons 23,85 23,89 -0,03  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,01  
B. Petrol 49,02 49,02 0,16  
Seans Raporu 11:33
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