***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 16.01.2018 Türkiye Borsa İstanbul ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Abdi MERTTÜRK 11.214.789,26 TRY 31,82Erdoğan ERDİL 1.635.057,77 TRY 4,64Ali Sami EVKURAN 1.635.057,77 TRY 4,64Mehmet Emin ALTINOVA 1.774.037,60 TRY 5,03Mustafa Toğan TOPRAK 263.346,15 TRY 0,75Abdulcabbar ERBAKAN 121.673,08 TRY 0,35DİĞER 18.606.038,37 TRY 52,78Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDİ MERTTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Abaş Prefabrike, Abaş Proje Petrol, Ceo Dış Tic., Teksav Tekn., Abaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanlıkları 31.82 A,B Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TOĞAN TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür C.E.O. DIŞ TİCARET, TEKSAV TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU ÜYEKLİKLERİ Evet 0.75 B Bağımsız Üye DeğilABDULCABBAR ERBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Termoteknik Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü 0.35 B Bağımsız Üye DeğilAYNUR ÇİLEM MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ABAŞ PREFABRİKE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 0 B Bağımsız Üye DeğilDAMLA MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.02.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ C.E.O. DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Hayır 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama MüdürüHAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge MüdürüMURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış MüdürüTANJU ÖZOĞUZ Üretim Müdürü Makine Mühendisi Üretim Müdürü, Satış Sonrası Teknik Hizmetler MüdürüCEM ÖZTAŞ Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü Makine Mühendisi Global Satış Pazarlama SorumlusuHAKAN ODAMAN Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama MüdürüÖMER GÖKMEN VATANDAŞ Mühendislik Müdürü Makine Mühendisi Mühendislik MüdürüİLKER ŞİŞEK Kalite Güvence Yöneticisi Diğer Kalite Güvence YöneticisiSERCAN AKGÖK Muhasebe Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Yöneticisi Teksav Teknoloji A.Ş. Muhasebe Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892612BIST