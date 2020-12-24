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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.12.2020 09:18



***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdi MERTTÜRK 10.214.789,26 TRY 28,98
Erdoğan ERDİL 1.635.057,77 TRY 4,64
Ali Sami EVKURAN 1.635.057,77 TRY 4,64
Mehmet Emin ALTINOVA 1.074.037,60 TRY 3,05
Mustafa Toğan TOPRAK 263.346,15 TRY 0,75
Abdulcabbar ERBAKAN 121.673,08 TRY 0,35
DİĞER 20.306.038,37 TRY 57,61

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ MERTTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Abaş Prefabrike, Abaş Proje Petrol, Ceo Dış Tic., Teksav Tekn., Abaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanlıkları 28.98 A,B
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür C.E.O. DIŞ TİCARET, TEKSAV TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU ÜYEKLİKLERİ Evet 0.75 B Bağımsız Üye Değil
ABDULCABBAR ERBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Termoteknik Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü 0.35 B Bağımsız Üye Değil
AYNUR ÇİLEM MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ABAŞ PREFABRİKE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 0 B Bağımsız Üye Değil
DAMLA MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.02.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ C.E.O. DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Hayır 0 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894684


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Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,77 25,81 0,18  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,04  
B. Petrol 51,38 51,38 0,14  
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