***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Abdi MERTTÜRK 10.214.789,26 TRY 28,98Erdoğan ERDİL 1.635.057,77 TRY 4,64Ali Sami EVKURAN 1.635.057,77 TRY 4,64Mehmet Emin ALTINOVA 1.074.037,60 TRY 3,05Mustafa Toğan TOPRAK 263.346,15 TRY 0,75Abdulcabbar ERBAKAN 121.673,08 TRY 0,35DİĞER 20.306.038,37 TRY 57,61Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDİ MERTTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Abaş Prefabrike, Abaş Proje Petrol, Ceo Dış Tic., Teksav Tekn., Abaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanlıkları 28.98 A,BMUSTAFA TOĞAN TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür C.E.O. DIŞ TİCARET, TEKSAV TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU ÜYEKLİKLERİ Evet 0.75 B Bağımsız Üye DeğilABDULCABBAR ERBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Termoteknik Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü 0.35 B Bağımsız Üye DeğilAYNUR ÇİLEM MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ABAŞ PREFABRİKE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 0 B Bağımsız Üye DeğilDAMLA MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.02.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ C.E.O. DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Hayır 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894684BIST