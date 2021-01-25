***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDİ MERTTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 17.12.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Abaş Prefabrike, Ceo Dış Tic., Teksav Tekn. Yönetim Kurulu Başkanlıkları Hayır 28.98 A,B Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TOĞAN TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 17.12.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür C.E.O. DIŞ TİCARET, TEKSAV TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU ÜYEKLİKLERİ Evet 0.75 B Bağımsız Üye DeğilABDULCABBAR ERBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 12.09.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 0.35 B Bağımsız Üye DeğilAYNUR ÇİLEM MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ABAŞ PREFABRİKE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Hayır 0 - Bağımsız Üye DeğilDAMLA MERTTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.02.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ C.E.O. DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Hayır 0 - Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904153BIST