***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.02.2021 17:29
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdi MERTTÜRK 10.214.789,24 TRY 28,98
Erdoğan ERDİL 1.135.057,77 TRY 3,22
Mehmet Emin ALTINOVA 1.074.037,60 TRY 3,05
Ali Sami EVKURAN 285.000,00 TRY 0,81
Mustafa Toğan TOPRAK 263.346,15 TRY 0,75
Abdulcabbar ERBAKAN 121.673,08 TRY 0,35
DİĞER 22.156.096,16 TRY 62,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910849
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05399,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,37
|Açılış
|: 399,90
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.488.990
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9846
|6,9869
|% 0,30
|
|Euro
|8,4421
|8,4519
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,7211
|9,7699
|% 0,99
|
|Frank
|7,7637
|7,8104
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8579
|1,8672
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,39
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
-
17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem